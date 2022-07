E. Fedele, dirigente: “Il Napoli è più debole, dovrà lottare per un posto in Europa League”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Il Napoli è più debole e quindi dovrà lottare per un posto in Europa League. I giocatori di grande qualità, si prendono a priori, senza trovare scuse e mi riferisco a Dybala. E’ la squadra che si adatta al calciatore non il contrario. La comunicazione del Napoli non è affidabile, ma ci sono tanti pentiti e l’importante è ravvedersi. Il Napoli ha tolto gli ultimi 2 giocatori di personalità ed è questo il grande problema. Mertens e Koulibaly non avevano vinto nulla, ma avevano personalità e al loro posto sono arrivati 2 giocatori che non hanno vinto nulla”.

Fonte: Radio Marte