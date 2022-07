E. Fedele, dirigente: “CR7 non lo prenderei, prenderei Cavani, costa meno e…”

A Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Il 4-3-3 è un modulo ideale quando hai esterni forti e il Napoli li ha, manca però l’attaccante che lega e che sia bravo di testa.Il Napoli ha capito che portiere vuole, ma non ha il coraggio di dirlo. Ha bisogno di un portiere forte, poi se Meret sarà più forte vedremo, se poi non giocherà, non rinnoverà e arrivederci. Cristiano Ronaldo non lo prenderei, prenderei Cavani. Costa meno e rende di più.”

Fonte: Radio Marte