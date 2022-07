Dalla Spagna – Il Napoli vuole puntare su Ronaldo, De Laurentiis pronto a scommettere su di lui

Dalla Spagna, precisamente AS, dopo che Cristiano Ronaldo ha fatto sapere che vuole lasciare il Manchester United, scrive in merito all’interessamento di club come l’ Atletico Madrid in pole, il Chelsea, il Napoli ed il Bayern Monaco. “Il club italiano ha comunicato al fuoriclasse portoghese l’intenzione di ingaggiarlo e renderlo un’icona come lo era allora Diego Armando Maradona. Aurelio Di Laurentiis mantiene una grande amicizia con Jorge Mendes ed è disposto a scommettere molto sull’ancora attaccante del Manchester United”.