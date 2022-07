Dall’ Inghilterra – Lo Celso, sarebbe lui, nel caso, l’alternativa a Zielinski

Da qualche giorno si parla con insistenza dell’ interesse del West Ham per Piotr Zielinski. In tal caso, dall’Inghilterra (il Daily Mirror), scrive che il club azzurro avrebbe messo gli occhi sul trequartista Giovanni Lo Celso. Il calciatore, di proprietà del Tottenham, è in rotta con la società e non rientra nei piani del tecnico Conte. Anche per questo ha giocato gli ultimi sei mesi al Villarreal. È un mancino moto forte tecnicamente, dotato di grande tecnica, tiro. È molto veloce. E titolare nella Nazionale argentina dove fin qui ha totalizzato 39 presenze e segnato due gol. Per l’evoluzione della trattativa si attendono sviluppi del discorso West Ham/Zielinski. Infatti, dopo l’inziale offerta da 25 milioni più bonus, gli Hammers si sono spinti fino a 36 milioni, vicinissimi ai 40 che chiede il Napoli.