Castel di Sangro, giorno 5: primo allenamento per Kim, alle 20:30 il test contro l’Adana Demirspor

Mattinata di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro: il gruppo, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostato sul campo C dove ha svolto torello, esercitazione su calci piazzati e, a chiusura di sessione, partita a campo ridotto. Ounas e Zanoli hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Petagna ha lavorato in parte in gruppo e in parte personalizzato. Primo allenamento con il Napoli per Kim Min-jae, che ha svolto personalizzato in campo. Oggi alle 20:30 il Napoli sfiderà l’Adana Demirspor.

Fonte: sscnapoli.it