Camozzi, ag. FIFA: “Kim lo conosco benissimo, è un difensore molto bravo nell’uno-contro-uno”

Franco Camozzi, agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Mercato Napoli? Al netto degli acquisti e delle cessioni, credo che il Napoli si sia mosso bene. Kim lo conosco benissimo, è un difensore molto bravo nell’uno-contro-uno, non teme i duelli aerei. È un lavoratore molto concentrato, questo è un punto di forza. Non dimentichiamo la sua statura, davvero rara nel suo Paese calcisticamente parlando. Con uno come Spalletti può soltanto crescere. Leadership? Koulibaly era un leader, Kim ha un carattere diverso immagino. Non lo conosco personalmente, ma i giocatori asiatici restano più sulle loro, una figura come il senegalese è difficile da sostituire, è un unicum. Kvaratskhelia? Lo voleva fortemente anche il Nizza, giusto per far capire la dimensione del calciatore. Tentai di portarlo allo Spartak ma non c’erano le condizioni: vi assicuro che è un calciatore che può esaltarsi a Napoli, sentendo il calore della gente che accompagna le sue giocate. Unica incognita la condizione fisica, ha bisogno di essere brillante. Lo staff di Spalletti sicuramente starà già lavorando su questo. Classifica delle prime 4? Metto Milan, Juve, Inter e Napoli e poi la Roma, che se prende Wijnaldum fa una squadra di tutto rispetto. Sarà un campionato divertente per noi osservatori esterni”.