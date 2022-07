Caira, ex ds Roma: “De Laurentiis come Lotito, hanno quella spocchia che irrrita”

Stefano Caira, ex ds della Roma, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. La comunicazione del club giallorosso quanto è diversa da quella del Napoli? “I Friedkin hanno portato serietà e parte del business sano di origini americane, oltre ad aver agito con i fatti. Dopo l’addio di Totti, i giallorossi sono tornati a dare un segnale alla tifoseria. De Laurentiis, invece, è conosciuto da tutti: ha investito tanto per il Napoli ed ha compiuto diverse imprese. Ma il patron è come Lotito, ha quella spocchia che a volte irrita tanto. Il tifoso si abitua velocemente a vincere a Napoli, tuttavia, quando si scende nuovamente o si effettua uno step all’indietro, la situazione non è gradita. A Napoli ci sono delle difficoltà economiche ed è difficile trattenere calciatori di livello”.

Perché il Consiglio di Amministrazione del Napoli è il più pagato della Serie A? “Non si può monitorare lo stipendio del Consiglio di Amministrazione del Napoli e conoscere il motivo per il quale è il più pagato della Serie A. Al popolo si deve concedere anche il gusto del tifo, oltre che da mangiare. Finalmente Roma ha emozionato nuovamente se stessa con l’approdo di Dybala”