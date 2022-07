BASKET – Esordio casalingo per la Gevi Napoli. Trasferta per Scafati

Per la Gevi Napoli esordio tosto contro la Virtus Bologna in casa (nella foto un momento del match di andata della scorsa stagione), poi la trasferta a Brindisi, quindi match casalingo con Reggio Emilia. Come riporta ilmattino.it, per la Givova Scafati inizio ancor più difficile: la prima è a Venezia, proprio in casa della ex squadra storica di Julyan Stone, poi in casa con Armani Milano, quindi a Brescia, contro la squadra rivelazione dello scorso campionato. Primo derby a Scafati il 2 gennaio, alla 13esima giornata e di lunedì. Infatti sono previsti due appuntamenti al lunedì durante le feste natalizie: il 26 dicembre e il 2 gennaio. Nel girone di ritorno è previsto l’unico turno infrasettimanale del calendario, mercoledì 19 aprile. Gevi in casa contro Armani Milano domenica 8 gennaio.

Da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio 2023 le migliori 8 squadre al termine della stagione regolare si sfideranno come di consueto nella Final Eight che assegnerà la Coppa Italia. La sede è ancora da definire. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

Dopo l’EuroBasket in programma da giovedì 1 a domenica 18 settembre 2022, sono previste due finestre riservate alle squadre nazionali e che qualificheranno ai Mondiali del 2023. Si disputeranno nelle settimane da lunedì 7 novembre a martedì 15 novembre 2022 con l’Italia impegnata venerdì 11 novembre in casa con la Spagna e lunedì 14 novembre in Georgia e da lunedì 20 febbraio a martedì 28 febbraio 2023.

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia

Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia-Givova Scafati Basket

Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro

Nutribullet Treviso Basket-UnaHotels Reggio Emilia

Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari

GeVi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna

Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi

Fonti: ilmattino.it; eurosport.it