Ovvio che si tratti, esclusivamente, di calcio d’estate, ma la giornata per le romane, non è stata di quelle da ricordare. Sconfitta per la Roma, contro l’Ascoli, per 0-1, con l’argentino Dybala in campo dal primo minuto e brutta sconfitta anche per la Lazio di Maurizio Sarri, battuta 4 a 1 dal Genoa. In gol per i biancocelesti il solito Ciro Immobile.