AMICHEVOLE – Napoli-Adana Dezaspor 2-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli gioca la terza amichevole estiva, stavolta contro i turchi dell’Adana dove bisogna attendere altri segnali dalla squadra di Spalletti. Nella prima frazione, da segnalare la traversa di Rrahamani e il tiro di Politano che esce fuori di un soffio. Ad inizio ripresa gli azzurri passano in vantaggio, spunto di Kvaratskeila e Lozano in spaccata batte il portiere ospite. Per i turchi sale in cattedra Balotelli che impensierisce Meret su punizione e poi si procura il rigore per il fallo del portiere friulano. Nel finale l’Adana, passa in vantaggio dal dischetto, stavolta con Salih. Nel recupero il Napoli pareggia, ancora con Lozano. Alti e bassi della squadra azzurra ed ecco le nostre pagelle.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Il neo capitano del Napoli ha dimostrato, ancora una volta di essere davvero universale e lo trovi di molte zone del campo. Bene in fase difensiva e aggiungi che sfiora anche il gol personale. Come sempre insostituibile.

Zerbin 6 – Il classe ’99 era entrato al posto di Di Lorenzo, non certo un compito facile, ma ha dato segnali interessanti, andando a tutta fascia. Dal suo spunto nasce il 2-2 di Lozano.

Rrahamani 6 – Il giocatore del Kosovo avrebbe meritato anche di più, peccato per il gol sprecato a porta vuota dove coglie la traversa. Per il resto sempre attento in fase difensiva, soprattutto un ottimo recupero in corsa.

Mario Rui 6,5 – Il terzino portoghese come sempre lotta in tutte le zone del campo e da uno schema di punizione stava per nascere la rete. Esce nel primo tempo e senza aver commesso una sbavatura.

Anguissa 6,5 – Il centrocampista camerunense, inizia con un lancio non perfetto, ma poi si riscatta. Ottimo lo spunto sulla sinistra e anche un cross dalla destra. Anche stasera insomma attento e concentrato.

Politano 6,5 – Da quando non si parla di lui in orbita mercato, sembra essersi sbloccato e gioca con più scioltezza. Mette un paio di buoni palloni in mezzo e va vicino alla rete personale. Insomma sembra aver ritrovato se stesso.

Lozano 7 – Nelle prime due gare il messicano sembrava ancora lontano dalla migliore condizione, ma stasera ha evitato una clamorosa sconfitta. Bene la prima rete in spaccata e la seconda calciando di rabbia. Sarà un bel duello con Politano.

Kvaratiskeila 6,5 – Il georgiano era molto atteso, dopo le prime due gare. Entra ad inizio ripresa e propizia il vantaggio di Lozano. Sfiora la rete personale in un paio di circostanze. Sarà calcio d’agosto ma il potenziale c’è.

Flop

Meret 5,5 – La partita del portiere friulano sarebbe stata da voto alto, specie sulla parata su punizione di Balotelli, ma commette l’ingenuità sull’ex giocatore di Inter e Milan. Va vicino a parare il secondo rigore. Certo meglio rispetto al passato, ma la piccola macchia c’è.

Ostigard 5 – Esordio dell’ex Genoa con la maglia azzurra. Nel primo tempo si mostra aggressivo, ma nella ripresa commette un errore dettato dalla condizione che ancora non è delle migliori. Serve ancora ritrovare la forma migliore.

Olivera 5,5 – Nel finale di partita Olivera commette l’errore in occasione del rigore dell’Adana. Fallo d’irruenza, ma poi da un suo lancio nasce l’azione del pareggio azzurro. Non è ancora al top, ma ha l’aggravante dell’infortunio.

Fabian Ruiz 5,5 – Il centrocampista spagnolo entra in campo e sfiora la rete personale. Per il resto fa fatica a giocare in mezzo al campo ed è difficile che possa migliorare la sua prestazione.

Gaetano 5,5 – Se si vedono un paio di spunti al centro e una punzione procurata, poi poco da segnalare. Certo la voglia c’è, ma fa fatica a trovare la posizione.

Elmas 5,5 – Il macedone ci mette la determinazione e cerca un paio di spunti, ma sembra sempre impacciato in alcuni momenti della gara. Potrebbe fare di più, ma manca sempre quel quid in più.

Osimhen 5,5 – Il nigeriano ha voglia di far gol e cerca di dimostrarlo, ma ancora non è al massimo della forma. Ci prova ma ancora non sembra essere al 100%. C’è tempo per rifarsi e i gol non mancheranno di certo.

A cura di Alessandro Sacco