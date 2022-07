UFFICIALE – Folhorunsho e Bellomo ritornano al Bari

La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho (7 febbraio 1998, Roma) che torna in biancorosso dopo l’esperienza della stagione ’19-’20.

Folorunsho, centrocampista centrale con un passato nelle giovanili della Lazio, ha esordito tra i ‘pro’ con la Virtus Francavilla con cui ha giocato 66 partite segnando 8 reti. Dopo le 13 presenze in biancorosso, ‘Folo’ debutta in Serie B nella stagione ’20-’21 con la maglia della Reggina disputando 32 partite e mettendo a segno 6 gol. Dopo aver giocato la prima parte dello scorso campionato con il Pordenone (16 pres. e 2 reti), torna in riva allo Stretto e con gli amaranto mette a referto 15 partite e 2 gol.

Bentornato Michael!

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Bellomo (18.02.91, Bari); il centrocampista ha firmato un contratto fino al giugno ’24.

Nel contempo Lorenzo Lollo è passato a titolo definitivo alla Società calabrese.

Prodotto del settore giovanile biancorosso, fa il suo esordio in Serie B con la maglia del Bari nella stagione ’08-’09, quella del ritorno in Serie A; viene mandato a fare esperienza in Lega Pro a Barletta (33 pres. e 6 reti) prima di rendersi protagonista nelle due stagioni successive in cadetteria con la maglia della sua città (51 pres. e 8 gol dal ’11 al ’13). Passa in comproprietà tra Chievo Verona e Torino, che acquisisce la metà del Bari nel luglio del ’13, esordendo con i granata in massima serie e mettendo a segno il suo primo gol in A contro l’Inter. Nel gennaio del ’14 va in prestito allo Spezia (20 pres. e 5 gol) e si guadagna il riscatto dell’intero cartellino da parte dei veronesi con cui gioca in A la prima parte della stagione ’14-’15. A gennaio torna a vestire la maglia del Bari in B (19 pres e 2 reti). Nelle due stagioni successive gioca con ad Ascoli (12 pres e 1 gol) e Vicenza (42 pres e 5 gol). Dopo Alessandria, Sambenedettese e Salernitana, a gennaio del ’19 passa alla Reggina dove vince il campionato di Lega Pro; con la maglia dei calabresi ben 101 presenze e 10 reti.

Bentornato Nicola !

Fonte: sscalciobati.it