Piotr Zielinski potrebbe andare a giocare in Premier League, in particolare c’è il West Ham che sta premendo per averlo in squadra. La redazione del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club inglese ha già offerto 25 milioni più 8 di bonus al Napoli per la chiusura, il club di De Laurentiis chiede 50 milioni, troppi per il West Ham. La sensazione, scrive il quotidiano, è che l’affare si potrebbe chiudere a 38 milioni “per la soddisfazione di tutti”.