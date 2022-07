Sky – Per Kim un triennale, ed una clausola valida solo per l’estero

In questo moneto il nuovo difensore del Napoli, Kim Min-jae, in arrivo dal Fenerbahce, sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart a Roma, e dopo si aggregherà alla squadra a Castel Di Sangro dove si sta preparando al prossimo campionato. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, scrive sul contratto che lo legherà al club partenopeo. Il difensore sudcoreano dovrebbe firmare un triennale con l’opzione per altri due anni. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 50 milioni di euro valida solo per l’estero.