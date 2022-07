SKY – I legali di Kim a Castel di Sangro. Meret e il motivo della mancata firma del rinnovo

In casa Napoli si attende l’arrivo di Kim Min Jae, difensore che dovrà prendere il posto di Koulibaly andato al Chelsea. Il giornalista di Sky Francesco Modugno, aggiorna in tempo reale da Castel di Sangro. “A Rivisondoli, sono arrivati i legali del coreano, dove si stanno cercando di limare gli ultimi dettagli. Il calciatore dovrebbe arrivare nelle prossime, qualora si sistemassero gli ultimi dettagli burocratici. Il portiere? Si seguono tre profili: Sirigu, Kepa e Neto. Si farà scelta basandosi anche su Meret, per il quale non ha ancora firmato il rinnovo che è fino al 2027”.

La Redazione