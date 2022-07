SERIE B FEMMINILE – Penelope Riboldi neo acquisto dell’Apulia Trani

In carriera, ha conquistato due promozioni in massima serie con l’Atalanta e vinto uno scudetto e una Coppa Italia con il Bardolino Verona. Ha giocato e segnato in UEFA Women’s Champions League con il Tavagnacco e ha indossato le maglie della nazionale italiana Under 19 e Under 20, disputando anche un Mondiale di categoria. Esperienza e affidabilità, per la duttile classe 1986 bresciana Penelope Riboldi, nell’ultima stagione alla Pink Sport Time, e da oggi ufficialmente una nuova giocatrice dell’Apulia Trani.

BENVENUTA PENELOPE