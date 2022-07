SERIE B FEMMINILE – Lucia Strisciuglio neo acquisto del Napoli

Centrocampista, nata a Bari il 15 marzo del 1999, Lucia Strisciuglio vestirà il prossimo anno la maglia del Napoli Femminile. Nonostante abbia compiuto appena 23 anni, Strisciuglio ha disputato ben otto stagioni con la Pink Bari collezionando la bellezza di 140 presenze complessive (73 in A e 67 in B) impreziosita anche da 15 reti (2 in massima serie e 13 in cadetteria). Quantità e qualità al servizio di mister Lipoff in vista della stagione che sta per cominciare. “Sono molto contenta di approdare in maglia azzurra – spiega Strisciuglio – anche perché ritroverò alcune compagne degli anni passati. So bene quanto sia difficile il compito che ci attende ma anche quanta motivazione abbiano i dirigenti del Napoli che intendono riportare il club azzurro dove merita. Spero di dare, come sempre, il mio contributo alla causa”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile