S. Sabatini, giornalista: “Ricordiamo che sono arrivati tanti semisconosciuti e poi sono andati via da top”

A Radio Marte è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Kim non lo conosco, vediamo. Partiamo dal fatto che il sostituto di Koulibaly non esiste nel mondo. Ricordiamo che a Napoli sono arrivati tanti semisconosciuti e poi sono andati via da top player. Scetticismo dell’ambiente? Ci vuole un messaggio. Allora Kvaratskhelia è un buon giocatore, Kim se è stato preso a 20 milioni vuol dire che è un buon giocatore anche se non è Koulibaly, Osimhen lo conosciamo, gli altri ci sono e Spalletti il risultato lo porta a casa.”

Fonte: Radio Marte