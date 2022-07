S. Sabatini, giornalista: “A De Laurentiis serve avere un po’ di sintonia con i tifosi”

A Radio Marte è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Agli azzurri serve Gaetano, serve un ragazzo di Napoli, serve un cuore, perché purtroppo in questi ultimi anni c’è stato un po’ di scollamento. Ci vorrebbe un ragazzo tipo Gaetano, l’anno scorso migliore in B e che acceda qualcosa, la gente ha bisogno di indentificarsi e sognare. In una situazione simile, la Roma ha messo prezzi stracciati, ha preso un allenatore di personalità, ha vinto una coppetta che non voleva nessuno ma l’hanno vinta, hanno dato la fascia da capitano a un romano e hanno preso Dybala. Non dico essere schiavi dei tifosi, ma a De Laurentiis avere un po’ di sintonia con i tifosi non farebbe male.”

Fonte: Radio Marte