Per Salvatore Bagni il nuovo Napoli ha bisogno di tempo

L’ex centrocampista del Napoli Bagni, nello specifico, fa un discorso ampio che prescinde dal mercato, si analizza anche gli azzurri e sulle aspettative dei tifosi: « Prima di giudicare in maniera definitiva aspetterei le partite di campionato e Champions. La verifica pratica. E a prescindere dal mercato che è stato e che sarà fino alla chiusura, non esiste pensare che la squadra esca rinforzata dopo la campagna acquisti: sono venute e verranno fuori idee nuove, anche perché a un certo punto si deve cambiare, ma dal punto di vista mio e di tutti quelli che hanno ammirato da vicino o da lontano le prodezze di quelli che sono andati via, per non accusare le partenze servirebbero giocatori in grado di comandare la difesa, di segnare e fare assist. Dei leader » .

E ancora: « Lo stesso Spalletti, intelligentemente, ha spiegato le difficoltà del prossimo campionato, anche perché le altre hanno puntato su gente d’esperienza: in un anno è complesso pensare di aver sostituito chi è partito. Serve tempo: mi auguro, soprattutto da tifoso e innamorato, che il Napoli rientri tra le prime quattro. Sarei felicissimo… Poi magari ha ragione Osimhen e a tre-quarti del campionato gli azzurri sono primi, ma il pensiero di tutti è diverso. Compreso il mio » .

Fonte: CdS