Partita la campagna abbonamenti: tariffe ed agevolazioni

Abbonamenti aperti per la prossima stagione. Da ieri pomeriggio è possibile sottoscrivere la tessera. Questi sono i giorni dei vecchi abbonati 2019-2020, con la prelazione partita ieri e che terminerà il 31 luglio. Poi toccherà ai vecchi abbonati e alle tariffe scontate e dall’8 agosto vendita libera per tutte le tariffe. Oltre ai prezzi classici per ogni singolo settore, la società ha pensato a diverse tariffe scontate per donne, coppie e figli under 14. Per le tariffe classiche si parte dai 195 euro delle Curve inferiori ai 305 di quelle superiori passando per Distinti (390 inferiori e 570 superiori) fino a Tribuna Nisida (770) e Posillipo (1.030). Per le donne lo sconto è del 10%, per le coppie il secondo che si abbonerà potrà contare su uno sconto del 30% e per i figli Under 14 lo sconto sulle tariffe classiche sarà del 50%. L’abbonamento potrà essere sottoscritto solo online su Ticketone e garantirà ai tifosi notevoli vantaggi come la prelazione esclusiva sulle partite in casa di Champions e Coppa Italia e, soprattutto, la possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di quattro allenamenti della squadra qualora il Napoli dovesse svolgerli direttamente al Maradona.