P. Bargiggia, giornalista: “Uno può andar via, l’altro dovrebbe restare al Napoli”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato: “Zielinski? Può andare via, sì. C’è stato un contatto tra Napoli e West Ham, ma la prima richiesta fatta è di 40M di euro. Non è una trattativa che è stata spinta in questi giorni, ma dobbiamo assolutamente tenere in considerazione questa pista. Non corrisponde al vero ciò che ho letto ieri, ovvero che il polacco avrebbe rifiutato il West Ham. Non mi risulta che lo rifiuterebbe, ma comunque non c’è assolutamente ancora una trattativa intavolata.

Fabian? Non siamo a nessun punto, non c’è una trattativa avanzata per il rinnovo così come non c’è nessuna proposta da parte di qualche acquirente. Ad oggi la sensazione è che Fabian Ruiz resterà al Napoli chiudendo la strada a possibili nuovi arrivi come quello di Barak. Sul rinnovo o meno è prematuro parlarne, perché lui finora aveva rifiutato ipotesi di rinnovo perché voleva andare altrove, ma non ha portato i soldi che voleva la società. Raspadori? Il giocatore del Sassuolo arriverà se dovesse partire uno tra Ounas e Politano. Ounas ha molte proposte da Torino, Sassuolo, Bologna e Verona. Probabile che parta e venga sostituito con Raspadori: si può chiudere per 25 milioni.”

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio