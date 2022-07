P. Bargiggia, giornalista: “Ha fatto un’operazione pazzesca, stava per prendere aereo per…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato: “Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Il Napoli ha fatto un’operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5M più bonus netti a stagione. La clausola sarà di 50M di euro e scatterà dopo due stagioni. Mi sembra un’operazione perfetta, se poi ci sarà la risposta sul campo. C’è da fare i complimenti al Napoli per come si sta muovendo, sta ringiovanendo la rosa e completando trattative importanti. Mertens? Credo che abbia sbagliato i tempi e si sia sopravvalutato da solo, facendo quella richiesta quasi ritenuta provocatoria dal Napoli. Non si può rimpiangere un giocatore di 35anni, nonostante l’affetto verso di lui sia importante da parte dei napoletani. Questo nostalgismo è eccessivo, bisognerebbe parlarne il meno possibile perché è normale che ci sia un ricambio.”

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: 1 Station Radio