Napoli, le nuove divise azzurre: ecco quando saranno svelate

L’unica cosa che resta: la maglia. E, come ogni anno, c’è attesa per le divise nuove, E, come ogni anno, il Napoli è in ritardo rispetto agli altri club nella presentazione: saranno svelate il prossimo mercoledì, in occasione della prima amichevole azzurra a Castel di Sangro contro l’Adana Demispor.

L’occasione adatta per vedere la prima di tante nuove maglie che il Napoli ha già annunciato nel 2022/23, per bocca del patron Aurelio De Laurentiis, ma nel frattempo in rete spunta parte del materiale tecnico che il club non ha ancora rivelato. In campo, in questi giorni in Abruzzo, sono state indossate già le nuove shirt da allenamento per calciatori e staff, sui social ecco ora anche il materiale invernale, così come la polo di rappresentanza e la felpa che sarà indossata in stagione dagli azzurri.

