Mertens declina l’ottima proposta del patron Iervolino

Troppo vicino a Napoli, Dries Mertens non vuole fare uno sgarbo a nessuno. La Salernitana ci ha effettivamente provato, ma il belga ha declinato. A quanto filtra, l’ambizioso presidente granata, Danilo Iervolino, ha condotto in prima persona un sondaggio esplorativo, lo ha fatto all’incirca due settimane fa. La proposta sarebbe stata nel complesso anche interessante. Tre milioni a stagione più bonus, con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Mertens, però, ha scelto educatamente di non ascoltarla. Due i motivi sostanziali, che la Salernitana rispetta, pur non confermando ufficialmente il flirt. In primis, la voglia dell’attaccante di continuare a calcare palcoscenici importanti, in vista anche del Mondiale, e la voglia di disimpegnarsi nelle coppe europee. Mertens continua ad allenarsi in solitaria e si guarda intorno.

Il Mattino