ESCLUSIVA – G. Manfredi (sind. Napoli): “Il torneo di tennis? Sarà un evento che onorerà la nostra città”

Ieri pomeriggio, presso il Tennis club Napoli, sul lungomare di Via Caracciolo, zona Rotonda Diaz, è stato presentato il torneo Atp 250. La manifestazione si disputerà dal 16 al 23 Ottobre e saranno presenti anche diversi campioni della disciplina. Tra gli ospiti era presente il primo cittadino Gaetano Manfredi che è stato intervistato dal nostro sito.

Dal 16 al 23 Ottobre a Napoli si disputerà il torneo Atp 250 di tennis e potrebbero esserci anche i campioni italiani. Cosa ne pensa in merito? “Il tennis italiano nell’ultimo periodo è reduce da grandi imprese come lei ha detto. Da Berrettini che ha vinto di recente due tornei e fece bene a Wimbledon lo scorso anno, passando per Musetti e Sinner. Sarà davvero un onore e un piacere al tempo stessi se dovessero esserci. Se dovessero giocare il torneo Atp saremmo davvero contenti, dobbiamo aspettare la lista ufficiale”.

Restando al torneo Atp 250, per la città di Napoli è un’altra grande vetrina che verrà vista in tutto il mondo. “Sì, assolutamente. Sarà un torneo che renderà onore alla nostra città. Del resto il tutto si farà dalle parti della Rotonda Diaz, con il panorama di Via Caracciolo, quindi una cornice degna per la manifestazione. Non vediamo l’ora che arrivi Ottobre per dare lustro alla nostra città e al torneo che sarà visto anche a livello internazionale e con atleti di ottimo livello”.

Infine, parlando di atleti internazionali, il Napoli si avvarrà anche di un georgiano (Kvaratskeila) e di un coreano (Kim). Una squadra sempre più internazionale. “Il Napoli da sempre è una squadra che ha avuto e continuerà ad essere di profilo internazionale. Non vediamo l’ora di vederli in campo per poi dare un giudizio definitivo alle loro prestazioni”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

