Cascini, giorn.: “Kim? Il Napoli lo ha trattato nonostante la forte concorrenza”

Lorenzo Cascini, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Kim? Il Napoli lo ha trattato nonostante la forte concorrenza e adesso è arrivato quello che dovrebbe essere il sostituto di Koulibaly. Il centrale sudcoreano è arrivato questa mattina a Villa Stuart, non ha rilasciato dichiarazioni, è sembrato sorridente e pronto per una nuova avventura. Spalletti ne ha parlato come un giocatore pronto e da Champions League, tutto fa ben sperare. È arrivato con un giubbottino, non avrà sentito nemmeno il caldo di Roma passando da un’aria condizionata all’altra”.