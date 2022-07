C. Tavecchio, ex pres. FIGC: “Non si investe più nel calcio, non è più come prima”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex Presidente della FIGC, Carlo Tavecchio: “ Non si investe più in questo gioco, non è più come prima. Insigne? In qualsiasi attacco lo metti, Lorenzo fa la differenza: tira da tutte le posizioni, ha fantasia e crea sempre pericoli. Crea gioco. Mancherà molto ma ha fatto bene a sfruttare questi chiari di luna che ogni tanto nella vita si verificano. Cessione Napoli? De Laurentiis guarda molto ai bilanci e lo sa bene, non si può non tener conto delle finanze di un club a prescindere dall’idea di vendere. C’è un proverbio che dice “c’è un marchese, noi facciamo le spese in funzione delle entrate”.