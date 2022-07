Antonelli, ag.: “Fabian? Potrebbero aspettarlo a parametro a zero”

Stefano Antonelli, agente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Forse è la prima volta che il Napoli ha messo un po’ il freno per guardare i parametri aziendali, ma è una squadra che è messa bene. Ha Zielinski, che ha delle richieste.

Kvaratskhelia mi piace molto, il Napoli ha oggi un bellissimo organico. Sono certo che lotterà per un posto tra i primi quattro. Napoli, Inter, Juve e mi incuriosisce la Roma con Dybala, ma stiamo attenti: da punto di vista fisico l'argentino ha patito nel tempo, poi non è riuscito a diventare leader. E' un campionato molto equilibrato: Inter e Juve forse stanno un poco sopra, ma non parliamo oggi del Milan campione d'Italia. Stanno lavorando molto. Vedo un campionato con 5 o 6 squadre protagoniste, ha anche Deulofeu, che era nei discorsi del Napoli. Quando la trattativa è troppo lunga è perché magari hai anche altre idee, il Napoli se voleva chiudere l'operazione l'avrebbe già fatto. Fabian rimane o non rimane? Difficile come collocazione, potrebbero aspettarlo a parametro a zero. Complicato oggi immaginare cosa accadrà.

Io a Dimaro? Spesso in ritiro si parla molto meglio, perché hai il tempo reale per parlare di tutte le cose, anche cose che non fai adesso ma verifichi la fattibilità. Come sta Udoge? Ha un problemino che stanno pian piano risolvendo, ma che non è ancora completamente risolto”.