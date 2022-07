Sky – Previsto per domani l’arrivo di Kim in Italia

Il Napoli attende l’arrivo di Kim Min-jae, il nuovo difensore centrale che sostituirà Koulibaly, e stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il suo arrivo è previsto per domani. “Al momento, l’arrivo in Italia è previsto per domani – martedì 26 luglio – ma il programma potrebbe essere soggetto a cambiamenti. Se arriverà in mattinata, sarà subito il momento delle visite mediche, altrimenti si andrà mercoledì. Tendenzialmente però, è domani il giorno dell’arrivo in Italia di Kim”.