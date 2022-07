SERIE A FEMMINILE – Emmi McEwen passa all’A.s. Roma

All’avvio del ritiro di pre-season cominciato nella giornata del 25 Luglio a Cascia, la Roma femminile ufficializza un nuovo acquisto. Si tratta della centrocampista Emmi Lou McEwen.

La giovanissima giocatrice di nazionalità daneseè appena diciottenne ma ha già attirato l’interesse del club giallorosso per le sue capacità tecniche e per la versatilità tattica.

Ancora agli esordi della sua carriera, McEwen ha finora disputato solo 5 partite con una squadra di club, indossando la maglia del team danese Broendby durante la scorsa stagione. Nonostante un’esperienza per il momento scarna però, la centrocampista ha già conquistato la prima convocazione nella rosa under 19 della Nazionale danese femminile.

Nel breve tempo trascorso sul rettangolo verde, Emmi Lou McEwen ha presentato un biglietto da visita promettente. Nella passata stagione, proprio il club danese Broendby si è aggiudicato il trofeo del Torneo di Viareggio superando il Milan in finale grazie a un gol su punizione della calciatrice danese.

Per McEwen l’arrivo nella Capitale rappresenta ad ogni modo un importante progresso nella sua carriera, entrando a far parte di una rosa in costante evoluzione. La giocatrice resterà in giallorosso secondo contratto fino al 30 Giugno 2025.

Fonte: lfootball.it