Schiaffo del soldato a Castel di Sangro: i protagonisti

Ci si allena, certo, a Castel di Sangro. Perchè il calcio è una cosa seria, ma sempre di un gioco si tratta, anche se spesso ce lo dimentichiamo. Tutti. E allora, per riconciliarsi all’ idea del gioco…Signori e signori, un gioco che non ha tempo: Lo schiaffo del soldato. Protagonisti: Lozano, in veste di schiaffeggiatore, e Lobotka in qualità di schiaffeggiato. Occhi vigili, complici e che preferiscono non “vedere” quelli di Petagna e Juan Jesus. I tre scatti attraverso il profilo twitter della SSCN