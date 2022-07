Repubblica – La Salernitana fa sul serio per Mertens, offre più del Napoli

Dries Mertens è sul mercato, dopo l’addio ufficiale della SSCN e di De Laurentiis qualche giorno fa. Stando quanto riportato da Repubblica pare che ci stia provando sul serio la Salernitana. “Il presidente Iervolino ha offerto 3 milioni di euro netti a stagione per un anno, con opzione per il secondo. Il sogno è avere una coppia d’attacco composta da Piatek (ai dettagli, dopo il pressing di Iervolino) e Mertens. Il belga aspetta altre offerte (quella della Lazio in primis) e per il momento ha preso tempo”