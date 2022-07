Petagna-Monza, al momento Simeone è “congelato”

In casa Napoli il mercato si può sbloccare da un momento all’altro, però è bloccato da alcune situazioni, compreso le cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport, Petagna al Monza si dovrebbe sbloccare nei prossimi giorni. La formula sarebbe prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto a 10 milioni legato all’obiettivo della salvezza. In attesa che Berlusconi faccia la mossa, Simeone è “congelato”, con tanto di accordo con il club azzurro. E’ un’estate non semplice per la società di De Laurentiis, però si cercherà di chiudere le trattative il prima possibile, cessioni comprese.

La Redazione