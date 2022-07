Per Kim si tratta ad oltranza, da Napoli si parla di avere pazienza

La trattativa che dovrebbe portare Kim a Napoli è agli sgoccioli, ma è ancora estenuante. Il club azzurro ha trattato ad oltranza nella notte per le questioni burocratiche che tanto De Laurentiis aveva accennato a Radio Kiss Kiss. «Speravo di averlo subito a Castel di Sangro, ma quando negozi ci sono certi avvocati e certi procuratori che ti chiedono la luna. Dovrei pagargli le tasse anche in Corea?». Nel frattempo il sostituto di Koulibaly è a Lisbona che si allena, in attesa della partenza per Roma. Se si dovesse risolvere entro oggi, partirà per le visite mediche e poi raggiungerà la squadra. Da Napoli fanno sapere che ci vorrà pazienza, non sanno con certezza quando sarà fatto, però c’è ottimismo nel chiudere l’operazione. Insomma tra tasse, contratti e traduzioni da fare, si va avanti e Spalletti attende Kim come tutto l’ambiente partenopeo.

