Osimhen: “Lo scudetto? Anche la Champions era un sogno…”

Per Victor Osimhen potrebbe, a meno di offerte irrinunciabili dal mercato, la terza stagione con il Napoli. Il bomber nigeriano al CdS ha detto la sua sulla prossima stagione degli azzurri.

Lei corre come il vento e non si ferma mai: da dove arriva tutta questa forza? « Adoro la cucina nigeriana. Tutti i nostri cibi: è da lì che prendo la maggior parte delle mie energie. Però mi piace anche la pasta al pomodoro. E le lasagne » .

La Nigeria è la Grande Madre e lei, come ama definirsi, è: “Just a boy from Olusosun”.

« Olusosun per me è un posto speciale. E’ un posto dove nessuno ti regala nulla e devi lottare per tutto. Anche per mangiare. Ho dovuto superare i miei limiti per vivere » .

Oggi, però, Osimhen è uno degli attaccanti in copertina. Il Napoli la valuta oltre 100 milioni di euro. « Ho vissuto momenti molto difficili, anche privati, ma il Napoli mi è sempre stato vicino e questa è una delle ragioni per cui sono qui. Per cui gioco per il club e la squadra e mai per me stesso. Per il resto, credo di meritare il clamore e le cose buone che si dicono di me, pur ritenendo di poter migliorare ancora in tanti aspetti » .

Lei è felice? « Certo! Sono in una bella città e in un club meraviglioso. Grande. Napoli è uno dei posti migliori per essere calciatore: qui ha giocato Diego Armando Maradona, il migliore di sempre, e considero un privilegio e un grande onore giocare nello stadio intitolato a lui » .

Lo scudetto avrebbe moltiplicato la sua felicità… « Siamo stati molto, molto vicini allo scudetto: tutti abbiamo dato tutto per vincerlo, ma il calcio è questo. Era e resta un sogno: ci proveremo ancora. Anche la Champions, però, era un sogno e l’abbiamo raggiunta » .

Fonte: CdS