Napoli, Manfredi: “Questione stadio? Possibile esenzione per due anni”

Oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato il protocollo d’intesa per la lotta all’evasione fiscale a Palazzo San Giacomo da Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, ma non sono mancate domande sulla questione stadio: “Il contenzioso per lo Stadio Maradona? Ci si sta ragionando, questo è un problema puramente tecnico di cui stanno discutendo gli uffici. Si sta lavorando su questa questione da alcune settimane: il nostro ufficio legale, i nostri uffici, insieme con il Calcio Napoli. E’ una questione che è legata al tema Covid, alla possibilità di un’esenzione per due anni“.

Fonte: Corriere dello Sport