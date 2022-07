Marco Giordano: “Zielinski? Ecco la decisione del polacco verso il West Ham”

In casa Napoli ci sono diverse questioni da risolvere, in entrata ma anche in uscita. Uno su tutti è Piotr Zielinski che piace a diversi club europei. Ecco le ultime da parte di Marco Giordano su twitter.

+++Aggiornamento Zielinski+++ Piotr ha spiegato al Napoli che non prende in considerazione l'offerta del West Ham (salario offerto e progetto presentato). Per ora, resta con l'idea di esprimersi al meglio come interno nel 4-3-3 Tutti i dettagli, ora, su @calciomercatoit — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 25, 2022

Fonte: twitter Marco Giordano