Lo Monaco: “Il Napoli sta seguendo una giusta logica, ma doveva annunciarlo”

“Se il mercato viene inquadrato nell’ottica degli obiettivi stagionali della squadra,. È consentito che il club punti ad un rinnovamento, anche se sarebbe stato più adeguato annunciare questa volontà. L’obiettivo doveva essere quello di vincere e portare a casa un trofeo, e per farlo non bisognerebbe disfarsi di calciatori di valore come Koulibaly e Mertens. Ma comunqueKvaratskhelia potrebbe essere una sorpresa; Kim non sarà Koulibaly, ma offrirà il suo apporto alla squadra con le sue caratteristiche.“Con tutto il rispetto di Aurelio, la sua competenza tecnica non è così attendibile; le sue dichiarazioni sono una boutade.La rosa attualmente è inferiore a Inter e Juve. In questi anni, il club ha ingaggiato calciatori del proprio livello, incapaci di raggiungere obiettivi come lo scudettopoichè aveva un fuoriclasse in casa: il suo gioco, secondo in Europa al City e al Barça in quel periodo storico. Addirittura anche Ancelotti, grande gestore, mal si sposava con la politica azzurra, competitiva ma mai propensa alla vittoria. Gli investimenti sono differenti quando si puntano traguardi importanti”.“È un allenatore che gode dell’appoggio dei media, raccoglie l’attenzione di tutti. Sta edificando una squadra di livello, la quale se dovesse esprimere un ottimo gioco, sarà competitiva nella prossima stagione. Zaniolo e Dybala sono fantasisti e potrebbero fare la differenza, ma in generale ci sono calciatori della squadra rilevanti, i quali potrebbero raggiungere traguardi importanti. Se la società dovesse ingaggiare anche Wijnaldum, alzerà sicuramente l’asticella”.“La società segue Simeone, sarebbe una boutade pazzesca ingaggiare Raspadori. L’argentino potrebbe avete più spazio nel nuovo modulo di Spalletti”.“Quando un calciatore importante si mette nella condizione di farsi notare davanti a tanti tifosi, lì l’eccesiva personalità assume connotati negativi. Perché la personalità non è un atteggiamento legato alla volontà di farsi notare per una condotta sbagliata. È stato un comportamento immaturo, evidenziato dal tecnico”.