Josè Maria Callejon riparte da casa: giocherà con il Granada

Simbolo del Napoli per sette stagioni, lo stakanovista per antonomasia, il calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere, Josè Maria Callejon, ritorna e ricomincia da casa. Giocherà, infatti, con il Granada, la squadra in cui è calcisticamente cresciuto. Il club ha così annunciato il suo arrivo:

L’attaccante «granadino» José Callejón giocherà per il Granada CF nella prossima stagione. Il calciatore arriva a parametro zero dalla Fiorentina. Si tratta di una calciatore con una vasta esperienza nel calcio professionistico. Conta più di 580 partite tra LaLigaSantander, Serie A, Champions League, Copa del Rey, Coppa Italia ed Europa League. Callejón ha anche nel suo bagaglio di titoli una Liga (2011/2012) e una Supercoppa spagnola (2012/2013) con il Real Madrid. (…) Al Napoli ha fatto 82 gol e 79 assist in 349 partite e ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Nelle ultime due stagioni ha giocato per la Fiorentina, dove ha giocato 55 partite.