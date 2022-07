Insigne, Toronto: “Non mi aspettavo tutto questo affetto, spero di ricambiarlo con tanti gol”

Lorenzo Insigne, ex Napoli, ed attaccante del Toronto, ha raccontato delle emozioni provate durante la sua prima partita giocata in casa davanti ai suoi tifosi, che lo hanno accolto con ovazioni e cori. “Non mi aspettavo tutto questo affetto da parte dei tifosi alla mia prima partita in casa. E’ stata una grande emozione. Spero al più presto di ricambiare questo affetto con grandi prestazioni come quella di oggi e tanti gol”.