Insigne-Bernardeschi show alla prima con il Toronto: stadio sold-out per il debutto

Un esordio da ricordare per Lorenzo Insigne e Bernardeschi al Toronto FC: vittoria per 4-0 contro Charlotte e corsa ai play-off riaperta a 12 giornate dalla fine per risollevarsi dal 13° posto in classifica. Lo stadio pieno (29.067 biglietti venduti: sold-out) si veste a festa per celebrare i suoi nuovi beniamini con tante bandierine dedicate a Insigne. Torna il sorriso in casa Toronto dopo 5 partite senza vittorie e la pratica si chiude nel primo tempo: primo gol di Osorio dopo appena 4′ grazie anche a un rimpallo fortuito che ha visto coinvolto l’ex capitano del Napoli; assist di Bernardeschi per il raddoppio di Bradley; gol dell’ex Juventus e infine la perla di Insigne con l’assist di tacco a Bradley per il 4-0 definitivo. Ora l’ultimo posto utile per i play-off della Eastern Conference dista 6 punti e lo occupa Cincinnati. “Sono felice. Non mi aspettavo un benvenuto simile da parte dei tifosi in questa prima partita casalinga. Spero di restituire loro l’amore con il mio gioco sul campo“, le parole dopo la gara di Insigne, a cui fanno da coro quelle di Bernardeschi, anche lui entusiasta della sua nuova avventura in Mls, un campionato che parla sempre più italiano e in cui le squadre dei nostri compatrioti possono ancora accedere ai play-off delle rispettive serie.

Fonte: Corriere dello Sport