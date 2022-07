Il Napoli, oltre che a completare la rosa, deve anche resistere alle sirene per altri suoi titolari della rosa. Come riporta il CdS, il West Ham, dopo aver chiuso in attacco con Scamacca, ora si passa al centrocampo. Non è un mistero che piacciono Fabian Ruiz e Zielinski. Le risposte dei due calciatori è di un no secco verso gli “hummers”. In caso di cessioni di uno dei due si andrà su Barak dell’Hellas Verona.

La Redazione