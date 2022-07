Gravina: “Ci sono delle date e vanno rispettate, il campionato inizierà il 14 agosto”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a Reggio Calabria ha parlato ai giornalisti a margine della cerimonia di consegna del premio “Oreste Granillo” in merito all’ipotesi di slittamento dell’inizio del campionato a causa delle alte temperature di questi giorni. “Gli altri anni abbiamo iniziato il 20 agosto. In fondo si tratta soltanto di una settimana di anticipo. Ricordo che nel 1994 negli Usa disputammo la finale dei mondiali contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena. C’erano 50 gradi esi giocò regolarmente. Il calcio è il calcio. Gli atleti sono atleti e sono dunque preparati ad affrontare le condizioni più estreme. Non ci possono essere discussioni su questo. Non abbiamo deciso noi quando avviare e finire il campionato. Ci sono delle date e vanno rispettate”