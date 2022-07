Gragnaniello: “Occorre fare chiarezza e puntare su Meret”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Gragnaniello, ex portiere del Napoli ed attuale Consigliere Aic. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di Il Sogno Nel Cuore:

Questione portiere in casa Napoli: è vero che una grande squadra deve avere due portieri di valore? Neto e Meret potrebbero essere sullo stesso livello? “Bisogna fare chiarezza e puntare su un portiere giovane come Meret, affiancandogli uno di livello, il quale possa essere rilevante per il suo percorso di crescita. Non deve esserci una frattura, ma è necessario essere limpidi e puntare su uno dei due estremi difensori. I portieri, inoltre, non devono essere pressati costantemente, altrimenti potrebbero cadere in errore”. Un parere circa il mercato delle big italiane e della loro politica? Come vivono questa fase storica i calciatori? “Non credo che in Italia ci siano difficoltà da questo punto di vista, bisogna crescere con le infrastrutture per gli sponsor, in modo da incrementare il marketing delle società. Poi è necessario investire nel calcio italiano e monitorare la tassazione con il governo per l’importanza della pressione fiscale. Queste sono le due strade da imboccare per rendere competitivi ed appetibili la Serie A e il calcio italiano”. In casa Inter, cosa pensi della coppia Onana-Handanovic? “Ho una buona opinione di André. Naturalmente Samir resta uno dei portieri più affidabili attualmente, sebbene la sua carta d’identità abbia il suo peso. La competizione con Onana sarà stimolante per Handanovic, ma molto dipenderà da queste partite di pre-campionato e dalle decisioni di Inzaghi per scegliere il titolare”.

Giudizio sulla questione del contratto di tirocinio? Può essere uno stimolo in più per i ragazzi di categoria inferiore? Si è lavorato tanto affinché questo avvenisse, è una possibilità importante per questi ragazzi. Bisogna apportare spesso delle modifiche nelle categorie inferiori, per consentire loro di emergere ed assumere sempre più valore. Mi auguro che sia il primo passo per cambiare”. Classifica delle prossime quattro squadre di campionato? Milan, Inter, Juve e Roma. Per il Napoli resta sempre il dubbio dell’obiettivo, il quale è ogni anno incerto. C’è indecisione circa la chiarezza dei traguardi stagionali”.