Gazzetta – Mertens non giocherà in squadre italiane, non vuole trovarsi il Napoli come avversario

Dries Mertens, che già dal 30 giugno non era più un calciatore del Napoli, da sabato sera, dopo l’intervista a De Laurentiis in cui ha comunicato il suo addio, ed i tweet di ringraziamento della SSCN, non lo è più ufficialmente. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il belga-napoletano non vuole giocare in nessun club italiano, anche di prestigio, perchè non vuole ritrovarsi di fronte come avversario il Napoli. “Dries non vuole prendere in considerazione qualche offerta italiana, anche di un certo rilievo, per evitare di ritrovarsi avversario del Napoli. E al tempo stesso ha rifiutato offerte da Qatar e Arabia Saudita perché il suo obiettivo è giocare un buon Mondiale, sarà il terzo per lui, dunque sta valutando qualche offerta europea, che come progetto tecnico gli consenta di avere gli spazi giusti per giocare e tenersi in forma. Poi arriverà anche il momento per lui per salutare”.