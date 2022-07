FOTO – Anguissa spegne ogni polemica con Osimhen: “Siamo una famiglia!”

Tutto risolto tra Osimhen e Anguissa, appena dopo terminato gli allenamenti, in seguito all’uscita del nigeriano per aver battibeccato con Anguissa. Quest’ultimo ha postato subito dopo una foto sui social, a sottolineare il clima di distensione fra loro e Spalletti. “Se un caso poteva essere, un caso non sarà. Nessun problema tra Victor Osimhen e Zambo Anguissa, come ha specificato proprio il centrocampista camerunese dopo l’episodio che aveva visto i due battibeccare in campo dopo uno scontro. «Siamo una squadra unita. Una famiglia. Non ci sono problemi in una famiglia» le parole sui social”. Il Mattino