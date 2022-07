Finita un’epoca? Così Osi: “Aumenteremo la nostra qualità. In pochi credono che saremo competitivi”

Il Napoli 2022/2023 nasce con molti giovani, ma anche, mercato permettendo, con Victor Osimhen che non nasconde le ambizioni per la prossima stagione. Il bomber nigeriano si racconta al CdS.

E’ finita un’epoca e sta nascendo una nuova era. « La squadra è molto cambiata. Sono andati via Insigne, Ospina, Koulibaly, Mertens e Ghoulam, uomini chiave e grandi leader, e li voglio ringraziare: li adoro tutti e auguro loro solo il meglio. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. E tra l’altro sono arrivati nuovi giocatori bravi, determinati e tecnici che ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato da questi grandi campioni » .

Ci sono Olivera, Ostigard, Kvaratskhelia. Presto anche Kim. « Aumenteranno la nostra qualità. In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un’opinione che rispetto: io, però, penso che nella prossima stagione potremo fare molto, molto meglio dell’ultima. Faremo di tutto per migliorare ancora: siamo molto motivati, abbiamo lavorato bene a Dimaro e ora continuiamo a Castel di Sangro. Il Napoli è ancora forte. Sicuramente forte » .

Anche lei, Osimhen, parla come un leader. « Ripeto: i nostri punti di riferimento sono Mario e Giovanni, sono loro a dare l’esempio, ma ognuno di noi, in campo, deve assumersi le proprie responsabilità. Troppo facile che a farlo siano soltanto loro, dobbiamo essere tutti leader: io ho queste cose dentro e le faccio crescere nel modo in cui motivo la squadra e in cui sto vicino ai compagni. Dico sempre che ce la possiamo fare. E tutto questo dà anche a me la spinta per continuare e insistere » .

Fonte: CdS