Fimmanò (Avv. Salernitana): “Molti addii del Napoli risalgono all’ epoca di Benitez. Giusto rinnovare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana: “Il confronto con l’ambiente di Napoli? Gli azzurri stanno avviando un nuovo ciclo, molti degli addii risalivano all’era Benitez. Mi sembra naturale che una squadra voglia rinnovarsi dopo un certo periodo e il Napoli, comunque, resta competitivo. Nicola dall’inizio della stagione? Le componenti sono tutte quante importanti, ciascuno fa il proprio. L’allenatore sta svolgendo un ruolo notevole, non temiamo nessun problema appagamento dopo la salvezza della scorsa stagione. Abbiamo lavorato in totale armonia col mister, che è evoluto insieme a noi. E’ tutto in linea con quello che la società sta progettando. L’ossatura è delineata, altri interventi saranno programmando. Già pronto il contratto di Djuricic? Solitamente è la fase finale (ride ndr)… Quello è l’ultimo tassello, ma anche lì siamo in una fase molto positiva che probabilmente si completerà. I calciatori devono essere contenti ed entusiasti nell’approcciare un nuovo progetto, poi gli accordi e i contratti sono aspetti burocratici. Soprattutto per una realtà nuova che si candida come la nostra”.