Falco, giorn.: “Stima di Spalletti per Mario Rui, sarà lui il titolare”

Andrea Falco, imprenditore digitale e noto giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio. “Spalletti ha speso parole di stima per Mario Rui, almeno inizialmente sarà lui il titolare. Ho dubbi su Kvaratskhelia, non so se si ritaglierà subito uno spazio importante, dopo il finale di stagione di Politano. Ma anche le per caratteristiche del georgiano, affinché sia centrato il progetto tattico del tecnico. Kvaratskhelia e Lozano sono ideali comunque per il sistema di gioco di Luciano”. Cosa pensi del nuovo modulo del 4-3-3 di Spalletti? “Non ricondurrei la scelta di Spalletti di puntare sul 4-3-3 esclusivamente all’assenza di un trequartista. È vero che Luciano è sempre stato predisposto al 4-2-3-1, ma per le diverse opzioni di centrocampo, che ha a disposizione, usufruirà di questo nuovo modulo, anche per far sì che alcuni azzurri si esprimano al meglio nei loro rispettivi ruoli. Il modulo rispecchierebbe le peculiarità dei centrocampisti azzurri. Sarà sicuramente un Napoli diverso da quello palleggiatore degli anni passati”.