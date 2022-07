Esposito: “Ounas e Petagna alla Salernitana solo suggestioni”

Luca Esposito, noto direttore di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto, noto direttore di TuttoSalernitana.com. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di Il Sogno Nel Cuore

La Salernitana è realmente interessata a Ounas e Petagna? “Sono state soltanto delle suggestioni di mercato. La Salernitana non ha intavolato trattative con il Napoli. Era stata imbastita soltanto un’operazione per Gaetano, ma poi la pista è stata abbandonata. Nel reparto offensivo del club, arriverà un innesto, poiché Simy è ormai ad un passo dal Bari. Arriverà, inoltre, Bonazzoli, il quale questa mattina ha svolto le visite mediche e raggiungerà i compagni nel pomeriggio. Nel mirino c’è Maupay del Brighton, a Nicola piace anche Pinamonti. Si segue poi la pista Piatek, ma occhio all’interesse del Borussia Dortmund alla possibile offerta del club”. Novità sulla questione Mazzocchi? Saluterà i granata? “Il ragazzo sta bene a Salerno, ma credo lascerà il club. Chiaro che l’offerta del Monza sia appetibile per il giocatore, poiché è superiore all’ingaggio percepito attualmente. Andrà probabilmente al Monza, anche se i brianzoli non offriranno Birindelli alla Salernitana e presenteranno una proposta da circa 3 milioni”. Cosa si aspetta dalla Salernitana nella pessima stagione? “Fatta eccezione per Lovato e per il suo infortunio, la Salernitana sta costruendo un’ottima squadra. Non sono più presenti calciatori in prestito, ma sono tutti di proprietà del club. Uno dei colpi migliori della società in questa finestra di mercato è stato Bradaric, anche se bisogna colmare il vuoto lasciato da Ederson. Kastanos e Yazici sono gli obiettivi della Salernitana, a centrocampo è necessario effettuare un innesto importante”. Giudizio sulle dichiarazioni di De Laurentiis circa le proposte ricevute per la cessione del Napoli “Non ho mai capito De Laurentiis e la sua volontà. Quest’anno l’ha fatta grossa, perdere calciatori come Insigne, Koulibaly e Mertens ha suscitato il disappunto dei tifosi. Più che un presidente, mi sembra un affarista. Il Napoli vale comunque tanto e sa che qui può costruire un futuro anche per la sua famiglia. Credo che per Aurelio il club valga più dell’offerta di 2 miliardi ricevuta. Non conosco, però, le reali intenzioni del presidente. È un imprenditore, anche se le contestazioni dei tifosi sono sbagliate; sono convinto, tuttavia, che il patron farà qualcosa in più rispetto a ciò che noi immaginiamo. Suppongo che si muoverà sul mercato ed affonderà colpi di livello per tranquillizzare una piazza calorosa e passionale, la quale vive di calcio”.